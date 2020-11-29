Ivana Sert'in olay açıklaması herkesi şaşkına çevirdi! 'Şampuanıma asit koydular'

Türkiye’ye modellik yapmaya geldiği ilk zamanlarda zorluk çektiğini söyleyen Ivana Sert , mankenler arasında rekabetin çok fazla olduğunu söyledi. Sert, “10 tane kızla beraber 2 odayı paylaşıyorduk. Asker gibi bir şeydik. Bütün işleri ben alıyordum. Kızlar kıskanmaya başladı. Hatta şampuanıma bildiğin asit koyuyorlardı. Kokudan hemen anlıyordum” dedi.

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