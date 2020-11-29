29 Kasım 2020 Pazar 23:08 | Son Güncelleme:
Ivana Sert'in olay açıklaması herkesi şaşkına çevirdi! 'Şampuanıma asit koydular'
Moda avcısı Ivana Sert, model olmak isteyen gençlere deneyimlerini paylaşmak için bir güzellik workshopuna katıldı.
Türkiye’ye modellik yapmaya geldiği ilk zamanlarda zorluk çektiğini söyleyen Ivana Sert , mankenler arasında rekabetin çok fazla olduğunu söyledi. Sert, “10 tane kızla beraber 2 odayı paylaşıyorduk. Asker gibi bir şeydik. Bütün işleri ben alıyordum. Kızlar kıskanmaya başladı. Hatta şampuanıma bildiğin asit koyuyorlardı. Kokudan hemen anlıyordum” dedi.