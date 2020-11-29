29 Kasım 2020 Pazar 23:13 | Son Güncelleme:
Demet Akalın ve Alişan'a yasak yok! Paylaşımları ortalığı karıştırdı
Demet Akalın ve Alişan, yasağa rağmen Şanlıurfa'da restorana gitti.
Demet Akalın ve Alişan, yasağa rağmen Şanlıurfa’da restorana gitti. Kafe ve restoranların koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılmasına rağmen ikilinin gittiği Eyyübiye’de bir restorandan paylaşım yapması eleştirilere yol açtı. Şanlıurfa Belediyesi’ne ait Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesisleri’nin de ikili için açılması da tepki topladı. Belediye yaptığı açıklamada iki ünlü ismi televizyon programları için halka açık olmayan bir mekânda misafir ettiklerini söyledi.