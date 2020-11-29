Koronavirüse yakalanan Buse İskenderoğlu ilk kez konuştu! 'Toplu alanda kaptım'

Buse İskenderoğlu, virüsün partilerden buluşmadığını söyledi. Ünlü sunucu, “Mesleğim gereği yaptığım çekimler ve herkes gibi zorunlu ihtiyaçlarımı karşılamak için bulunduğum toplu alanlarda virüsü kaptım. Bu durumu aylar önceki parti haberleriyle birleştirmek içler acısı’’ dedi.

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