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  • Koronavirüse yakalanan Buse İskenderoğlu ilk kez konuştu! 'Toplu alanda kaptım'
29 Kasım 2020 Pazar 22:54 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanan Buse İskenderoğlu ilk kez konuştu! 'Toplu alanda kaptım'

Koronavirüse yakalanan Buse İskenderoğlu ilk kez konuştu! 'Toplu alanda kaptım'

Pandemi boyunca partilere katılan kişilerde koronavirüs çıkınca “Abartıldığı kadar bir şey yok” diyen sunucu Buse İskenderoğlu, korona oldu.

Buse İskenderoğlu, virüsün partilerden buluşmadığını söyledi. Ünlü sunucu, “Mesleğim gereği yaptığım çekimler ve herkes gibi zorunlu ihtiyaçlarımı karşılamak için bulunduğum toplu alanlarda virüsü kaptım. Bu durumu aylar önceki parti haberleriyle birleştirmek içler acısı’’ dedi. 

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