İşte Şeyma Subaşı'nın yeni ailesi

İtalyan sevglisi ile ülke ülke dolaşan Şeyma Subaşı, sevgilisinin ailesi ile de yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Son olarak İspanya'ya giden Subaşı, sevgilisi ve sevgilisinin kız kardeşi Chicca Senia ile olduğu bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Son olarak İspanya'ya giden Subaşı, sevgilisi ve sevgilisinin kız kardeşi Chicca Senia ile olduğu bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.