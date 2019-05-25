İşte Şeyma Subaşı'nın yeni ailesi
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı boşanmanın hemen ardından İtalyan DJ Guido Senia ile birlikte olmaya başladı. Sevgilisinin ailesi ile sık sık vakit geçiren Subaşı'nın yeni ailesi gibi olduğu yorumlarını alıyor.
İtalyan sevglisi ile ülke ülke dolaşan Şeyma Subaşı, sevgilisinin ailesi ile de yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Son olarak İspanya'ya giden Subaşı, sevgilisi ve sevgilisinin kız kardeşi Chicca Senia ile olduğu bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Son olarak İspanya'ya giden Subaşı, sevgilisi ve sevgilisinin kız kardeşi Chicca Senia ile olduğu bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.