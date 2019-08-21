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  3. İstanbullu Gelin'in yıldızından Adriana Lima'ya şok sözler: Bu kadar Türk sevgiliden sonra...

İstanbullu Gelin'in yıldızından Adriana Lima'ya şok sözler: Bu kadar Türk sevgiliden sonra...

İstanbullu Gelin'in yıldızından Adriana Lima'ya şok sözler: Bu kadar Türk sevgiliden sonra...

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Senem karakteri ile çok konuşulan Neslihan Yeldan Instagram hesabından Adriana Lima'nın bir videosunu paylaştı. Ünlü oyuncu daha sonra paylaşımına gelen bir yoruma da cevap verdi...

Ünlü oyuncu Neslihan Yeldan sosyal medya hesabından Adriana Lima'nın bir videosunu yayınlandı. Son olarak İstanbullu Gelin'de oynayan Neslihan Yeldan videonun altına 'Arkadaşlar Adriana bıyık bıraktığına göre bu alemlerin kraliçesi artık benim. Hayır bu kadarını ben bile beklemiyordum. Neyse tercih onun, saygı duyalım' notunu düştü. 

Ünlü oyuncunun bir takipçisi bu video için 'Güneş lekesi' yorumunu yaptı. Yeldan bu yoruma Aa cidden mi? Ben de bu kadar Türk sevgilisinden sonra Behçet Abi olmaya niyet etti sandım' cevabını vererek takipçisini ti'ye aldı.

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