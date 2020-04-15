Işıl Reçber'den Rüştü Reçber'e erken gelen doğum günü sürprizi
Işıl Reçber, 10 Mayıs'ta doğum günü olan eşi Rüştü Reçber'e erken kutlama yaptı. Koronavirüsten kurtulan Rüştü Reçber'in pasta üflediği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Işıl Reçber, erken kutlama yapmasının sebebini de şöyle açıkladı: "Her şey seninle güzel. Yeni yaşın gönlünce olsun canım kocam. İyi ki bizim babamız ve hayat arkadaşımsın. 14 Nisan 2020 karantina doğum günümüz."
Rüştü Reçber koronavirüs tedavisinin ardından 6 Nisan'da taburcu olmuştu.