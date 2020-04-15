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  3. Işıl Reçber'den Rüştü Reçber'e erken gelen doğum günü sürprizi

Işıl Reçber'den Rüştü Reçber'e erken gelen doğum günü sürprizi

Işıl Reçber'den Rüştü Reçber'e erken gelen doğum günü sürprizi

Işıl Reçber, 10 Mayıs'ta doğum günü olan eşi Rüştü Reçber'e erken kutlama yaptı. Koronavirüsten kurtulan Rüştü Reçber'in pasta üflediği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Işıl Reçber, erken kutlama yapmasının sebebini de şöyle açıkladı: "Her şey seninle güzel. Yeni yaşın gönlünce olsun canım kocam. İyi ki bizim babamız ve hayat arkadaşımsın. 14 Nisan 2020 karantina doğum günümüz."

Rüştü Reçber koronavirüs tedavisinin ardından 6 Nisan'da taburcu olmuştu.


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