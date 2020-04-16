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  3. İrem Helvacıoğlu'ndan ayrılık hamlesi! Her şeyi sildi

İrem Helvacıoğlu'ndan ayrılık hamlesi! Her şeyi sildi

İrem Helvacıoğlu'ndan ayrılık hamlesi! Her şeyi sildi

Oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan şaşkına çeviren bir hamle geldi. Helvacıoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Eser Alp ile olan fotoğraflarını sildi. Oyuncunun bu hareketi 'ayrılık hamlesi' olarak yorumlandı.

Son olarak 'Sen Anlat Karadeniz'de rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Eser Alp ile birlikte olduğu fotoğraflarını Instagram hesabından sildi.

İREM HELVACIOĞLU VE ESER ALP AYRILDI MI?

Helvacıoğlu'nun bu hareketi ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi. Çiftten henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Öte yandan oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, "Eser ile aramız iyi. O Ankara'da olduğu için pek fazla bizi göremiyorsunuz." demişti.


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