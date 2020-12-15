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  • İrem Derici yılbaşını geçirecek birilerini aradığını duyurdu kızlar yazınca isyan etti
15 Aralık 2020 Salı 11:47 | Son Güncelleme:

İrem Derici yılbaşını geçirecek birilerini aradığını duyurdu kızlar yazınca isyan etti

İrem Derici yılbaşını geçirecek birilerini aradığını duyurdu kızlar yazınca isyan etti

Dobra konuşmaları ile dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabının hikaye kısmından 'Yılbaşındaki 4 günlük yasağı benimle geçirmeye razı bireyler aranıyor' paylaşımında bulundu. Derici'nin paylaşımı büyük ilgi gördü.

Attığı her adım söylediği her sözle magazin gündemine oturmayı başaran İrem Derici şimdi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Birçok başarılı şarkıya imzasını atmış olan İrem Derici, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağını duyunca şaşırtan bir istekte bulundu.

'4 GÜNLÜK YASAĞI GEÇİRECEK BİREYLER ARANIYOR'

İrem Derici ilk paylaşımında 'Yılbaşındaki 4 günlük yasağı benimle geçirmeye razı peygamber sabırlı birey ya da bireyler aranıyor' yazdı.

Kadınların mesaj atmasından hoşlanmayan ünlü şarkıcı İrem Derici, yeni bir paylaşım yaparak 'Hep kızlar yazıyor' deyip üzüntüsünü dile getirdi.

YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbirler hakkında 'Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır' ifadelerini kullandı.

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