Instagram müzik ekleme nasıl yapılır? Adım adım Instagram müzik ekleme!

Türkiye'deki Instagram kullanıcılarının uzun süredir beklediği Müzik ekleme özelliği bugün ülkemizde yayına alındı. Uzun süredir pek çok bölgede yayında olan özellik, kullanıcıların Instagram hikayelerine müzik eklemesini sağlıyordu. İlgi ile beklenen Instagram'a müzik ekleme özelliği geldi. Instagram müzik ekleme nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...



INSTAGRAM'A MÜZİK EKLEME ÖZELLİĞİ GELDİ!



Türkiye'deki Instagram kullanıcıları, yeni müzik etiketi ile hikayelerine fon müziği ekleyebilecek.

Müzik ekleme etiketin aktif olmadığı ülkelerde ise, hikayelerdeki müziklerin dinlenmesi dahi mümkün değildi. Üstelik etiketin kullanıldığı hikayelerde özelliğin bölgede aktif olmadığına dair bir uyarı da yayınlanıyordu.

Artık Türkiye'deki kullanıcılar da yeni müzik etiketi ile hikayelerine şarkı ekleyebilecek.



INSTAGRAM MÜZİK EKLEME NASIL YAPILIR?



Instagram'ı açtıktan sonra galeriden herhangi bir fotoğraf ya da video seçin.

Seçtiğiniz video ve fotoğrafı yukarı doğru kaydırın.

Kaydırdıktan sonra karşınıza hareketli müzik simgesi gelecek. Müzik seçeneğine tıklayın.

Burada istediğiniz şarkıyı 'arama' kısmına yazarak bulabilirsiniz.