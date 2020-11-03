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03 Kasım 2020 Salı 10:38 | Son Güncelleme:

İlker Kaleli'den erken final sonrası moral tatili

İlker Kaleli'den erken final sonrası moral tatili

Başrol oynadığı "Öğretmen" dizisi reyting kurbanı olan İlker Kaleli, önceki gün motosikletiyle İstanbul sokaklarında objektiflere takıldı.

İlker Kaleli, "TV ile dijital platformlar için hazırlanan yeni proje tekliflerini okuyorum karar verme aşamasındayım" diye konuştu. Yeni projesi öncesinde kısa süreli bir tatil yapacağı öğrenilen Kaleli'nin önümüzdeki hafta dalış için üç günlüğüne Kaş’a gideceği öğrenildi.

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