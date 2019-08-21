İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli hamile mi?

İdo Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, uzun bir süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Sosyal medyadan sık sık aşk karelerini paylaşan çift, son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

HAMİLE Mİ?

2. Sayfa'nın haberine göre; İdo'nun sevgilisinin karnını tutması ve Yasemin Şefkatli'nin paylaştığı fotoğraflarda karnını göstermemesi 'hamilelik' iddialarını gündeme getirdi. Ayrıca Yasemin Şefkatli'nin geçtiğimiz gün sevgilisi İdo ile çektiği videoda 'kuaförünüz kim?' sorusuna verdiği yanıt da kafaları karıştırdı. Şefkatli, "Düzenli gittiğim bir kuaförüm yok. Farklı farklı yerlere gidiyorum. Uzun süredir saçımı da boyatmıyorum" dedi.