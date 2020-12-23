23 Aralık 2020 Çarşamba 17:36 | Son Güncelleme:
İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli'den pijama pozu! Beğeni yağmuruna tutuldu
Geçtiğimiz haftalarda İdo Tatlıses ile nişanlanan Yasemin Şefkatli sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Şefkatli, son olarak pijama paylaşımıyla gündem oldu. Yasemin Şefkatli'nin paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
28 yaşındaki Yasemin Şefkatli ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses geçtiğimiz haftalarda nişanlanarak evlilik için ilk adımı atmış oldu. Ünlü çift pandemi nedeniyle düğün tarihini ertelerken Yasemin Şefkatli güzelliği ile mest etmeye devam ediyor.
Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Yasemin Şefkatli, Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşımda bulundu. Şefkatli, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan pijamalı paylaşımını 'Pijamalarını çıkarabilene de helal olsun. (Yani bana...)' notuyla paylaştı.
İşte Yasemin Şefkatli'nin beğeni toplayan o paylaşımı: