İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli'den pijama pozu! Beğeni yağmuruna tutuldu

28 yaşındaki Yasemin Şefkatli ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses geçtiğimiz haftalarda nişanlanarak evlilik için ilk adımı atmış oldu. Ünlü çift pandemi nedeniyle düğün tarihini ertelerken Yasemin Şefkatli güzelliği ile mest etmeye devam ediyor.



Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Yasemin Şefkatli, Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşımda bulundu. Şefkatli, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan pijamalı paylaşımını 'Pijamalarını çıkarabilene de helal olsun. (Yani bana...)' notuyla paylaştı.

İşte Yasemin Şefkatli'nin beğeni toplayan o paylaşımı: