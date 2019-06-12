İbrahim Tatlıses'ten Hakan Çalhanoğlu tweeti! Bizim bildiğimiz Hakan bu olamaz!

11 Haziran Salı günü İzlanda’nın Laugardalsvöllur Stadı'nda karşılaşmaya çıkan A Milli Futbol takımımız İzlanda’ya 2-1 mağlup oldu. Fransa galibiyeti sonrası yükselişe geçen millilerimiz İzlanda karşısında istediği puanı alamadı. Milli maçta forma giyen ve istediği performansı gösteremeyen Halan Çalhanoğlu’na tepki İbrahim Tatlıses’ten geldi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir tweet atan ve eleşirisini belli eden Tatlıses’e bazı kullanıcılardan da destek geldi.

İbrahim Tatlıses attığı tweet’de 'Kardeşim bu Hakan çarpılmış gibi oynuyor hayırdır bizim bildiğimiz Hakan bu olamaz hocam uyarıyorum sizi' cümlelerine yer verdi.

TÜRKİYE, İZLANDA DEPLASMANINDA 2-1 MAĞLUP OLDU

Milli Takımımız, EURO 2020 elemelerinde deplasmanda karşılaştığı İzlanda’ya 2-1 mağlup oldu ve ilk kez puan kaybı yaşadı.

A Milli Takım, EURO 2020 eleme grubu maçında İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İzlanda - Türkiye mücadelesi ev sahibi ekip İzlanda'nın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı

Olaylı başlayan İzlanda deplasmanından A Milli Takım eli boş döndü. İzlanda ile EURO 2020 eleme grubu maçında karşı karşıya gelen Türkiye, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

ÜST ÜSTE GOLLER

İlk yarıda kötü bir futbol sergileyen ve yakalanan pozisyonları iyi değerlendiremeyen A Milli Takım, karşılaşmanın 21 ve 31. dakikalarında yediği gollerle 2-0 yenik duruma düştü.

A Milli Takım'da Dorukhan Toköz'ün 40. dakikada attığı golle farkı 1'e indirsek de mücadelenin ikinci yarısında yakalanan gol fırsatlarını iyi kullanamayan A Milli Takım mücadeleden 2-1 yenik ayrılan taraf oldu.

Türkiye EURO 2020 Elemeleri puan durumu

H Grubunda 4. maçlar sonucunda A Milli Takım topladığı 9 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. İzlanda karşısında 2-1 mağlup olan A Milli Takım'ı, Andora karşısında 4-0 galip gelen Fransa Milli Takımı 9 puan ile takip ederken, İzlanda 9, Arnavutluk 6, Moldova 3 ve Andorra 0 puanda bulunuyor.