Hülya Koçyiğit: Oyunculuk duygudan ibaret değil

Hülya Koçyiğit, Yunus Emre Enstitüsü’nün hayata geçirdiği Türk Sineması Yaz Okulu etkinliği kapsamında gençlerle bir araya geldi. Usta oyuncu, sinema hayatından kesitleri ve rol aldığı filmlerin yanı sıra, unutulmaz anılarını, deneyimini genç katılımcılarla paylaştı.

Şanslı bir insanım

Koçyiğit, 'Karakterleri canlandırırken kendi kimliğinizi korumayı nasıl başardınız?' sorusuna ilk kez bir itirafta bulunarak yanıt verdi: "Çok dürüst bir şey söyleyeceğim. Galiba çok şanslı bir insanım. Eşim, mesleğime öyle büyük bir hayranlıkla saygı duydu ki beni özgür bıraktı. Bu benim en dürüst itirafım. Oyunculuk sadece duygudan ibaret değildir. Yüzde 50 duygu yüzde 50 teknik yaklaşmak gerekir. Evinize gittiğinizde rolün bütünüyle elbisesini çıkarmalısınız, yoksa ruhsal dengenizi koruyamazsınız."