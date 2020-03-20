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  3. Hülya Avşar tepkilere aldırmadı: Yine yürüyüş yapacağım!

Hülya Avşar tepkilere aldırmadı: Yine yürüyüş yapacağım!

Hülya Avşar tepkilere aldırmadı: Yine yürüyüş yapacağım!

Hülya Avşar, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ünlülerin aksine önceki gün yürüyüş yaparken görüntülenmiş, ‘Sokağa çıkmak bana iyi geliyor' sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Avşar, akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla buna şaşırdığını gösterdi.

Geçtiğimiz gün yaptığı bir gezinti sırasında muhabirler tarafından görüntülenen Avşar, ‘sokağa çıkmak bana iyi geliyor’ şeklinde bir açıklama yapmış ve bununla da yetinmeyerek benzer bir harekette bulunan Murat Boz’a destek vermişti.

Bu çıkışlarından sonra gündeme geleceğini bilen Avşar, tıpkı düşündüğü gibi Twitter’da trend topic oldu ve gün boyunca hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

SÖZLERİNİN ARKASINDA DURDU

Hülya Avşar akşam saatlerinde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve sözlerinin arkasında durduğunu söyleyerek kendisinin gün boyunca konuşulmasına şaşırdığını belirtti.


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