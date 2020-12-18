Hülya Avşar itirafı olay olmuştu! Coşkun Sabah söylediklerini yalanladı

Geçtiğimiz günlerde UçanKuş’ta Pişti programına konuk olan Coşkun Sabah, bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Sabah askerdeyken Hülya Avşar'ın kendisini futbolcu Tanju Çolak ile aldattığını söylemişti.

32 yıl sonra konunun yeniden açılması gündeme bomba gibi düşerken Coşkun Sabah basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sabah, Hülya Avşar hakkında söylediklerini yalanlayarak, 'Ben öyle bir şey demedim' dedi.

'KONUYU AÇAN EROL KÖSE'

Konuşmasına devam eden Coşkun Sabah, 'Açıklamayı yapan ben değilim. 32 yıl önce yaşanan bir olayı açan Erol Köse' dedi.