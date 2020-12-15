Hülya Açıkgöz, Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında sessizliğini bozdu

Hadise, Kaan Yıldırım ile olan ilişkisini noktaladığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu. Kaan Yıldırım, ayrılığın sessizliğini korurken Hadise'nin bir süredir küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz'ün yaptığı paylaşım olay yaratmıştı.

Hülya Açıkgöz, geçtiğimiz gün Instagram hesabından filtre kullanarak boynuzlu bir paylaşımda bulunmuştu. Açıkgöz'ün yaptığı paylaşım sosyal medyada bomba etkisi yaratırken bir süre önce Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktalayan Hadise'nin aldatıldığını ima ettiği öne sürülmüştü. Hülya Açıkgöz konuya ilişkin sessizliğini bozarak bir açıklamada bulundu.

Açıkgöz, paylaşımında 'Rica ediyorum yaptığım paylaşımları Hadise veya ailemle bağdaştırmayın. Artık ailece bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Yaptığım ve ileride yapacak olduğum hiçbir paylaşımın Hadise veya ailemle ilgili olmadığını, olmayacağını bilmenizi isterim. Birkaç hafta önce de bir açıklama yapmak zorunda kalmıştım, şimdi yine tekrarlıyorum kendimi. Evet, basına da yansıyan zor günlerimiz oldu. Ancak biz kardeşiz, aileyiz. Aile olmak her zaman, ne olursa olsun çok değerli ve önemlidir. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.