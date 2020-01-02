Hercai'nin yıldızı Aslı Samat'tan çarpıcı itiraflar! 'Sinir krizi geçirdim, ameliyat oldum'

6 yılda 173 kilodan 98 kilo vererek 75'e düşen Aslı Samat, yeni hayatını ve merak edilenlerini şöyle anlattı:

'SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM'

-98 kilo verdim. 100 kilo vermiş olmak istiyorum ama o son ikiyi hala veremedim. Şuan 75 kiloyum.

-Sinir krizi geçirdim bir gece yarısı. Mutsuzdum aşk yok iş yok para yok hiçbir şey yok. Bir tek annem var yanımda başka da bir şey yok.

-O yüzden bir gecede karar verdim. Ağladım ağladım sabah kalktım anneme tüp mide ameliyatı olacağım dedim. O da 'Sana bunu söylemeye çalışıyordum tepkinden korktuğum için söyleyemedim' dedi.

'PİZZAYLA KAHVALTI YAPIYORDUM'

-O dönem bir iş yapabildim. Otobüste ikili koltuklara oturamıyordum utanıyordum.

-Son 3 sene yedim yalan söyleyemem ilaçtan diyemem.

-Sabah kalkıyordum pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum.

-Psikologla konuşurken fark ettik; erkeklerden korunmak için bir noktadan sonra kilo almışım. Bir şey yaşadığım için değil ama duyduklarımdan dolayı erkeklere güvenmiyordum. Erkeklerle daha yeni yeni konuşuyorum.

-Kıyafet bulamadığım için elbiselerimi annem dikiyordu. Eski kıyafetlerimi saklamıyorum hepsini dağıttım.

-Tekrar o kadar kilo almayacağım biliyorum. İstanbul'da ve Midyat'ta ayrı pilates hocam var.

'DM'DEN EVLİLİK TEKLİFLERİ ALIYORUM'

-Sosyal medyada DM kutum değişti. Evlilik teklifleri filan alıyorum. Bu arada zayıfladığım için değil bu kiloda olduğum için geliyor o mesajlar. Ama ben kızlarınkilere bakıyorum. Diyet listesi atanlar oluyor abla bir baksana diyorlar. Ama doktor değilim yanlış bilgi vermemek için yorum yapmıyorum.

-Pelin Öztekin de benim gibi başarılı bir şekilde zayıfladı. Hatta ben ondan daha başarısız bile ilerlemiş olabilirim. O pilatesini sporunu eksiksiz yaptı.

-Kilo verdikten sonra en yakınlarımdan bile beni tanıyamayanlar oldu.

-Beni Melis Birkan'a benzetiyorlar. Gurur duyarak söylüyorum çünkü gerçekten çok güzel.

'BİKİNİ GİYDİM AMA HENÜZ VAKTİ GELMEMİŞ'

-Kilo verince muhakkak giyeceğim dediğim şey bikiydi, giydim. Ama kenara attım çünkü henüz onu giymenin vakti gelmemiş. Biraz daha mayoyla devam edeceğim.

'16 KİLO DAHA VERMEK İSTİYORUM'

-16 kilo daha vermek istiyorum. 59 olmak istiyorum devamı benim için sağlıksız olur.

-Vücudumda deformasyonlar oldu. Bir takım estetik operasyonları da geçirdim.