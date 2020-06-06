Hazım Körmükçü eski eşi Hilal Özdemir'in 'Nafaka ödemiyor' açıklamasına isyan etti!

İşte 34 yıllık oyuncu Hazım Körmükçü’nün açıklamaları:

“Türkiye’nin ve dünyanın gündemi belli, maddi ve manevi olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte biz de evdeydik. Sanat dünyası çok etkilendi. Aylardan beri oturuyoruz hiçbir iş yapmadan… Sonrasında neler olacağıyla ilgili net bir bilgi de yok. İşler açılacaktır ama bunun kısa bir süreç olacağını zannetmiyorum.

'GEREKSİZ AÇIKLAMALAR BENİ ZORA SOKTU'

Sadece ben değil, nafaka sorunu yaşayan erkekler kendini hem Türkiye’de hem de dünyada fazla ifade edemiyor. Çocuklarımın her zaman yettiğimce maddi manevi yanında yer aldım. Ancak yol arkadaşı olarak seçtiğim kişilerin sosyal medya ve birtakım mecralarda o dönemdeki koşulların sıkıntısıyla yaptığı gereksiz açıklamaları beni bambaşka bir konuma soktu. Basında çıkan haberler, yaratılan algı benim şu anda iş yapamama neden oldu.

14 senelik ilişkimde de, 3 yıl süren ilişkimde de alınteriyle kazandığım paramı eşlerimin eline teslim ettim. Maddi ve manevi olarak sahip olduğum hiçbir şeyi çocuklarım da dahil hayatımda saygı duyduğum kimseden esirgemedim.

'PARA KAZANAMIYORUM'

2 yıldır çocuklarıma ayda 3 bin TL nafaka ödüyorum. Son dönemde çocuklarıma iş yapamadığımı, şu an para kazanamadığımı ama her zaman yanlarında olduğumu belirttim. Ancak çocuklarım şu anda annelerinin de etkisiyle benimle görüşmek istemiyor. Çocuklarım beni suçluyor. Aradım ulaşamadım. Bu durum beni çok üzüyor. Evlatlarımın doğumuna girmiş, kordon bağlarını kesmiş insanım. Onlara önce arkadaş, sonra baba oldum. (Gözleri doluyor)

'2 KERE NAFAKA ÖDEYEMEDİM'

Bu konudaki karar mercii olan hakimlerimize de naçizane bir şey söylemek istiyorum; biz sanıldığı gibi çok paralar kazanmıyoruz. Çok kazanan insan sayısı 15 kişiyi geçmez. Mesela 1 yıl önce Söz dizisinde oynadım. Tutan ve çok reyting yapan bir diziydi, bütün ekipten indirim istendi. Bugün bir diziye başlasam, en az 2 – 3 bölüm stoklu çalışman gerekiyor. Paramı yayın tarihinden de sonra alıyorum ama dışarıdan bakınca çalışan biri olarak gözüküyorum. Zaten devam eden diziler bile ödeme konusunda 7-8 bölüm geriden geliyorlar. Ama hayat devam ediyor ve nafaka isteniyor. 2 kere nafaka ödeyemedim. Onda da yapımcı parasını alamadığı için bize ödeme yapamadı ama ben nafakamı ödemek zorundayım. Yapımcıdan para alamayınca ben nasıl ödeme yapabilirim? Allah yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Allah’a havale ediyorum. İlahi adalete güveniyorum.

'İTİBARIM ZEDELENDİ'

Hiç kimse bu duruma düşmek istemez. Babam şu an 86 yaşında… 70’li yaşlarda Hilal’e ‘Kızım bak musluğun çeşmesi akarken tut, bir kenara biriktirin.’ Demişti. Gelen cevaba bakın ‘Varken dibine kadar yaşarım. Yokken avuç açarım.’ Bu düşüncede hayata bakan birinin sonraki yaşantısı nasıl olur bilemem. Benim için aslolan çocuklarımdır. Aklı selim bir insan televizyonda çıkıp böyle ağlamaz. İyiniyetli bir davranış değil. Hem sonunu düşünmeden itibarımı zedelemeye çalışıyorsun. Yarattığın algı yüzünden iş kaybediyorum. Hem de nafaka istiyorsun. Aramızda bir sorun varsa insani olarak çözemiyorsak hukuki olarak çözeriz. 3 yıldır ne çektiğimi bir Allah, bir de ben bilirim. İnsanlar önce bir kendilerine dönüp baksınlar.

'ŞOFÖRLÜK YAPMAK İSTEDİM'

Ben ne yaptım? Ben banka mı soydum, uyuşturucu kaçakçılığı mı yaptım? Yukarıda Allah var. Demiş ki televizyonda “Nafakayı alırken bile burnumuzdan getirdi. Avukatlarla zor aldık.” El insaf ya… Yav el insaf… 2 kere geciktirdim. O da yapımcıdan paramı geç aldığım için… Sahnede çaldığım enstrümanımı sattım. Çocuklarımın nafakasını ödeyebilmek için enstrümanımı sattım, daha ne yapayım? Kimse bilmez bunu… VIP servisi yapan bir arkadaşımdan şoförlük yapmak için iş istedim. Şaşırdı ama ‘Dedim ki benim çalışmam, para kazanmam lazım. Boş duramam. Çalışmak ayıp değil. Tamam dedi, ayrılacak birinin yerine işe girecektim. Haber beklerken pandemi çıktı.