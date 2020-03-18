Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yle paylaştı, çağrıda bulundu

2019 yılının kasım ayında anne olan oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla anneliğin nasıl gittiğini takipçileriyle paylaşıyor.

Geçen günlerde "Sosyal mesafeyi sevdik biz" diyen Kaya, bu kez de oğlu Fikret Ali'yle fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bakanlığın uyarılarını dinleyen oyuncu, "Evde kalın, güvende kalın" çağrısında bulundu.