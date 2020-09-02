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  3. Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler'in İki yıllık aşkında mutsuz son!
02 Eylül 2020 Çarşamba 09:49 | Son Güncelleme:

Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler'in İki yıllık aşkında mutsuz son!

Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler'in İki yıllık aşkında mutsuz son!

2018 yılında meslektaşı Tuan Tunalı'dan olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, 2 yıldır işletmeci Alp Güler ile aşk yaşıyordu. Ancak Küçükköse'nin bu ilişkide de yüzü gülmedi.

İkili, 10 gün önce konuşup anlaşarak ilişkilerini noktalama kararı aldı. Küçükköse ve Güler’in kötü ayrılmadığı ve dostluklarının devam ettiği öğrenildi. Hazal Filiz Küçükköse geçen yıl 32’nci yaşını kutlarken Alp Güler güzel oyuncuya yarım altın takarak herkesi şaşırtmış, çift bu sürpriz hediyeyle magazin sayfalarına haber olmuştu. (Kelebek)

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