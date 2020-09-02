Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler'in İki yıllık aşkında mutsuz son!

İkili, 10 gün önce konuşup anlaşarak ilişkilerini noktalama kararı aldı. Küçükköse ve Güler’in kötü ayrılmadığı ve dostluklarının devam ettiği öğrenildi. Hazal Filiz Küçükköse geçen yıl 32’nci yaşını kutlarken Alp Güler güzel oyuncuya yarım altın takarak herkesi şaşırtmış, çift bu sürpriz hediyeyle magazin sayfalarına haber olmuştu. (Kelebek)