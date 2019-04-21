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Hatice Demet Akalın'a ateş püskürdü

Hatice Demet Akalın'a ateş püskürdü

Geçtiğimiz günlerde podyumda yaptığı hareketle eleştiri oklarının hedefi olan Hatice şimdi de Demet Akalın'a söylediği sözlerle gündemde...

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Yeni albümü ATEŞ’i 2 gün önce çıkaran Demet Akalın’a şarkıcı Hatice’den eleştiri geldi.

Hatice Türkiye’nin Irak sınırında 4 askerimizin şehit olmasının ardından Demet Akalın’ın albüm tanıtma derdinde olduğunu söyledi.

Podyumda yaptığı hareketle gündemden düşmeyen şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından: ‘’Hatırlar mısınız? Bir bayan şarkıcı vardı 1 tane masum kız ölü bulunmuştu sonra herkes eğleniyor diye ve şarkı o bu paylaşıyor diye dünyayı yakmaya çalışmıştı ve günah alarak da takipten çıkmıştı. Ben de beni o kafasındaki kadroya soktuğu için kızıp özellikle SAMİMİYETSİZ olduğunu belirtmiştim! Ben de senin gibi mahalle ağzı ile bağırmak istiyorum ulanlı mulanlı diye şimdi!!!!! ŞEHİDİMİZ VAR ŞEHİDİMİZ saygınız olsun birazcık albümünün reklamını 2 gün beklet ölmezsin yavrummm! Allah herkesi samimi, sahici, sinsi olmayan insanlarla karşılaştırsın! Şimdi YORUM SİZİN’’ şeklinde paylaşım yaptı.

Hatice geçen yıl da kendisini sosyal medyada takipten çıkardığı için Demet Akalın hakkında sert ifadeler kullanmıştı.

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