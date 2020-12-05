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05 Aralık 2020 Cumartesi 11:18 | Son Güncelleme:

Hasan Şaş Survivor'a mı katılıyor?

Hasan Şaş Survivor'a mı katılıyor"

Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş'ın Survivor'a katılacağı iddia edilmişti. Sessizliğini bozan tecrübeli isim, iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.

Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş, Survivor iddiaları hakkında konuştu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Hasan Şaş: "Hakkımda çıkan Survivor iddiaları yalandır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da futbolcu ve yardımcı antrenör olarak uzun süre görev alan Hasan Şaş sezon başlamadan sarı kırmızılılardaki görevini bırakmıştı.

<h3><span>Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç konuyu şöyle değerlendirdi:</span></h3><p>Barış Y

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