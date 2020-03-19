Hande Erçel kendisini karantinaya aldı: Madem evdeyiz...

Evlerinde kalan ünlüler bir de çağrıda bulundu ve takipçilerine sosyal medya üzerinden seslendi: “Bugünleri evinizde geçirin, dışarı çıkmayın.”

'MADEM EVDEYİZ...'

O isimlerden biri oyuncu Hande Erçel oldu. Evde çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Erçel, "Madem evdeyiz/istediğimiz kadar dağıtabiliriz" notuyla bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun pozuna beğeni yağdı.