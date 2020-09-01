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  3. Haldun Boysan'ın ölümüyle ilgili yeni iddia! Koronavirüs korkusu canından etti
01 Eylül 2020 Salı 17:45 | Son Güncelleme:

Haldun Boysan'ın ölümüyle ilgili yeni iddia! Koronavirüs korkusu canından etti

Haldun Boysan'ın ölümüyle ilgili yeni iddia! Koronavirüs korkusu canından etti

Ünlü sanatçı Haldun Boysan, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Boysan'ın corona virüsü korkusundan dolayı hastaneye gidemediği için kalp pilini yeniletmediği iddia edildi.

Oyuncu Haldun Boysan, yeni bir dizi projesinin çekimleri için bir süredir Nevşehir’de bulunuyordu. Boysan dün gece kaldığı otelde fenalaşarak hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin ölümüyle alakalı ortaya yeni bir iddia atıldı.

KALP PİLİNİ YENİLETEMEDİ

TV100'ün haberine göre Haldun Boysan, dün önce havuz başında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu tedavisinin ardından taburcu edildi. Boysan’ın bu sabah kalp pilini değiştirmek için Ankara’daki doktoruna gideceği iddia edildi.

SEVENLERİ SIK SIK UYARIYORDU

Sağlık sorunlarıyla pek fazla ilgilenmediği ve yıllardır ayağındaki kırıkla yaşadığı bilinen oyuncuya yönetmen Faruk Teber’in setten gelip otelde “Senden bu dünyada bir tane daha yok. Lütfen kendini bu kadar ihmal etme” dediği belirtildi. Ancak Teber’e “Tamam artık kendime daha çok dikkat edeceğim” diyen oyuncu ilerleyen saatlerde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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