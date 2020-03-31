Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman? Hakan Muhafız yeni sezon tarihi belli mi?

Hakan Muhafız yeni sezon tarihi belli mi? sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 03 Medya nın yapımcılığını üstlendiği Hakan Muhafız dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. İpek Gökdil'in Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi kitabından uyarlanan dizinin önceki sezonlarında Hakan, cehenneme dönen İstanbul'u kurtarmak için büyük mücadeleler vermiş ve ölümsüzlerin saldırısı ile tüm şehre yayılan virüs ile Faysal ve Rüya'nın amaçlarına ulaşmasına ramak kalmıştı.

HAKAN MUHAFIZ 4. SEZON NE ZAMAN?



Hakan Muhafız'ın yedi bölümden oluşan 3. sezonu önceki sezondan yaklaşık bir yıl sonra 6 Mart 2020 tarihinde Netflix'te yerini aldı.

HAKAN MUHAFIZ YENİ SEZON TARİHİ BELLİ Mİ?



Hakan Muhafız 4. sezon hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bir değişiklik olmaz ise Mart 2021'de yayınlanması planlanıyor.

HAKAN: MUHAFIZ



Günümüz İstanbulu'nda yaşayan ve kadim bir gizli birlikte olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılır.

Başroldekiler: Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü