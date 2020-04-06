Hadise'nin sözü ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan yeni şarkısına koronavirüs engeli

Çekimleri geçtiğimiz hafta gerçekleşmesi planlanırken, Hadise korona virüs salgını sebebiyle ekibini ve çekim alanını riske atmamak için iptal etti. Projeyi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalan şarkıcı, karantina günlerinde yeni şarkılar için çalışmaya devam ediyor. Bu arada stilist İnan Kırdemir, sanatçının markalara çok para harcadığı iddialarını yalanlayarak “Asıl, markalar onu giydiriyor” dedi.