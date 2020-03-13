Hadise'den Kaan Yıldırım sorularına yanıt

Hadise, Yıldırım'la ilgili sorulara "Özel hayatımı ne zaman konuştum ki şimdi konuşayım" diyerek yanıtlamak istemedi.

'GÜLELİM DİYE Mİ SORUYORSUNUZ?'

Gazeteciler, sanatçıya kimseyi reklam için yanında tutmadığı açıklamasını hatırlatıp "Kaan Bey'i yanınızda göremedik. İlişkinin oturmasını mı bekliyorsunuz?" diye sordu. Günaydın'ın haberine göre Hadise "Bu soruları gülelim diye mi soruyorsunuz?" diye karşılık verdi.