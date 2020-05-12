Hadise kurallara uydu, maskeli pozları olay oldu!

O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise, corona virüsü salgınından dolayı konserleri iptal olunca oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile karantinaya girdi. Bu süreci birlikte geçiren çiftten Hadise, Instagram hesabından karantina sürecine uygun olarak maskeli pozlarını paylaştı.