Hadise kurallara uydu, maskeli pozları olay oldu!
Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini sevgilisi Kaan Yıldırım ile evde geçiren Hadise, maske takarak sokağa çıkarken verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise, corona virüsü salgınından dolayı konserleri iptal olunca oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile karantinaya girdi. Bu süreci birlikte geçiren çiftten Hadise, Instagram hesabından karantina sürecine uygun olarak maskeli pozlarını paylaştı.