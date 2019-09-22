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  3. Güven Bana'da Müge Anlı'yı çıldırtan İstanbul yanıtı! 'Ne alakası var?'

Güven Bana'da Müge Anlı'yı çıldırtan İstanbul yanıtı! 'Ne alakası var?'

Güven Bana'da Müge Anlı'yı çıldırtan İstanbul yanıtı! 'Ne alakası var"'

Müge Anlı’nın sunumuyla Cumartesi günleri Atv’de yayınlanan Güven Bana yarışma programında renkli anlar yaşandı. 21 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde Kenan Demir ve Özlem Özkaya 1 milyon TL’nin sahibi olmak için mücadele verdiler. Yarışmada çıkan Coğrafya sorusunda Özlem Kaya ve Kenan Demir’in İstanbul yanıtı Müge Anlı’yı çıldırttı. İşte o soru…

Güven Bana yarışma programı Müge Anlı’nın sunuculuğunda Cumartesi günleri izleyiciyle buluşuyor. Renkli ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı programın 21 Eylül Cumartesi günü yayınlanan bölümünde Özlem Kaya ve Kenan Demir 1 milyon TL’lik ödülü almak için performanslarını sergilediler. Yarışmanın ortalarında gelen coğrafya sorusu ve ikilinin verdiği tepki Müge Anlı’yı çıldırttı ve “Ne alakası var?” dedirtti. İşte o soru:

Dört farklı coğrafi bölgede toprağı bulunan tek Türkiye ili hangisidir?

A: İstanbul                     

B: Kahramanmaraş

C: Bilecik

D: Afyonkarahisar

Doğru cevap: Bilecik

Yarışmacılar soruya Bilecik cevabını verdiler. Müge Anlı soru ile ilgili konuşurken tereddüte düşe yarışmacılar “İstanbul mu?” diyince Müge Anlı “İç Anadolu ile İstanbul’un ne alakası var” tepkisini gösterdi. 

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

İkilinin "İstanbul mu?" sorusu sosyal medyada alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar "İzlerken çıldırmamak elde değil" şeklinde yorumladı.

 

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