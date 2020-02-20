Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali şaşırttı! İşte Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu hali...

Gülşah Saraçoğlu'nun eski halini görenler şaşırıyor. Gülşah Saraçoğlu, Büyük bedene sahip yarışmacıların doğru ve şık giyinmeleri için zaman zaman kendi kilolu hallerinden de örnekler veriyor. Zaman zaman arama motorlarında "Gülşah Saraçoğlu kilolu hali" yoğun olarak araştırılıyor. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali..

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyen Gülşah Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektörüne atılmış sonrasında ise birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettirmeyi başardı. Gülşah Saraçoğlu 2012'de boşandığı eşi Selçuk Yentur ile 2014 yılında tekrar nikah masasına oturdu. Bir dönem "Söylemezsem Olmaz" adlı programda sunuculuk yaptı.

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda isimle çalıştı. Dünya starlarıyla da çalışan Gülşah, Nicoke Kidman'i giydirmektedir.

İŞTE GÜLŞAH SARAÇOĞLU'NUN ESKİ HALİ...