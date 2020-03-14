Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,3299
  • 7,0451
  • 314.125
  • 95605.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Gülenay Kalkan'dan yürek burkan sözler: Tarık'ın yokluğuna alışamadım

Gülenay Kalkan'dan yürek burkan sözler: Tarık'ın yokluğuna alışamadım

Gülenay Kalkan'dan yürek burkan sözler: Tarık'ın yokluğuna alışamadım

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin usta oyuncularından tiyatro sanatçısı Tarık Ünlüoğlu, geçen ekim ayında akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Günaydın'ın haberine göre; eşi Tarık Ünlüoğlu'nun gidişiyle hayatının altüst olduğunu söyleyen eşi Kalkan, "Onu düşünmeden geçen bir anım yok. Tarık'ı erken kaybettik. Büyük şok yaşadım, hiç konduramadım. Yokluğuna alışamadım. Bir gün ona kavuşacak olmanın umudu bile güzel" dedi.

Gülenay Kalkan "Evde nereye baksam Tarık'ı görüyorum. Hala onunla yaşıyorum. Haftada iki kez mezarına gidip dua ediyorum" diye konuştu.


Türk usulü el nasıl yıkanır?

Türk usulü el nasıl yıkanır?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bağdat-İstanbul seferini yapan uçak tedbir amaçlı Ankara'ya iniş yaptı

Dezenfekte timlerinin zorlu koronavirüs mesaisi