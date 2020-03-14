Gülenay Kalkan'dan yürek burkan sözler: Tarık'ın yokluğuna alışamadım

Günaydın'ın haberine göre; eşi Tarık Ünlüoğlu'nun gidişiyle hayatının altüst olduğunu söyleyen eşi Kalkan, "Onu düşünmeden geçen bir anım yok. Tarık'ı erken kaybettik. Büyük şok yaşadım, hiç konduramadım. Yokluğuna alışamadım. Bir gün ona kavuşacak olmanın umudu bile güzel" dedi.

Gülenay Kalkan "Evde nereye baksam Tarık'ı görüyorum. Hala onunla yaşıyorum. Haftada iki kez mezarına gidip dua ediyorum" diye konuştu.