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04 Kasım 2020 Çarşamba 21:41 | Son Güncelleme:

Gülben Ergen çocukları Atlas, Ares ve Güney'e bırakacağı mirasını açıkladı

Gülben Ergen çocukları Atlas, Ares ve Güney'e bırakacağı mirasını açıkladı

‘Çocuklar Gülsün Diye Derneği' çatısı altında 40. anaokulunu Denizli'de açan Gülben Ergen, çocukları Atlas, Ares ve Güney'e bırakacağı mirasını açıkladı.

Snob Magazin dergisine konuşan Gülben Ergen, “Kurucusu ve başkanı olduğum ‘Çocuklar Gülsün Diye Derneği’ çocuklarıma bırakacağım en değerli mirasım. Ben öldükten sonra şarkılarım, dizilerim, filmlerim her şey gelip geçebilir ama açılması için büyük mücadele verdiğim, yıllardır çalışıp çabaladığım gözbebeğim anaokullarımızda bayrağımız dalgalanmaya, çocuk sesleri şakımaya hep devam edecek” dedi.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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