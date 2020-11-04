Gülben Ergen çocukları Atlas, Ares ve Güney'e bırakacağı mirasını açıkladı

Snob Magazin dergisine konuşan Gülben Ergen, “Kurucusu ve başkanı olduğum ‘Çocuklar Gülsün Diye Derneği’ çocuklarıma bırakacağım en değerli mirasım. Ben öldükten sonra şarkılarım, dizilerim, filmlerim her şey gelip geçebilir ama açılması için büyük mücadele verdiğim, yıllardır çalışıp çabaladığım gözbebeğim anaokullarımızda bayrağımız dalgalanmaya, çocuk sesleri şakımaya hep devam edecek” dedi.