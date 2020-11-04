Ünlülerde korona paniği! Tuvana Türkay, Irmak Ünal ve Selen Görgüzel... 'Virüsten ciğerlerim mahvoldu'

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan Tuvana Türkay, hastalığı yendiğini söyledi. 16 gün karantinada kalan oyuncu, virüs nedeniyle akciğerinde hasar oluştuğunu söyledi. Tedavisine evde devam edilen Türkay, “Çok zor atlattım. Kendi gözümden sakınırken nasıl yakalandım bilmiyorum. Testlerim negatif çıksa da evde olmaya devam edeceğim. Bu hastalığın ciğerimde oluşturduğu tahribatı giderebilmem kolay olmayacak” dedi. Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel de koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Görgüzel’in, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi. Hamdi Alkan’ın ise testinin negatif çıktığı ve evde karantinada olduğu da öğrenildi.



ATEŞİM DÜŞTÜ



Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Hastane odasından fotoğraf paylaşan Ünal, “İyileşme sürecim devam ediyor. Ateşim düştü. Tüm sağlık çalışanlarını Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.

YAŞLILARIMIZI DÜŞÜNMELİYİZ



Oyuncu Demet Özdemir, virüs nedeniyle vatandaşları sağduyulu olmaya davet etti: “Herkes çalışmak zorunda olduğu için maalesef dışarıda oluyor. O yüzden onlarında haklarını ihlal etmemek ve yaşlılarla çocuklarımızı düşünmek için daha sağduyulu olmalıyız.”