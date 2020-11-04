  • $8,4092
  • 9,869
  • 512.741
  • 1167.65
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Erdal Beşikçioğlu'ndan tiyatroseverlere bir deli gala
04 Kasım 2020 Çarşamba 22:10 | Son Güncelleme:

Erdal Beşikçioğlu'ndan tiyatroseverlere bir deli gala

Erdal Beşikçioğlu'ndan tiyatroseverlere bir deli gala

Erdal Beşikçioğlu'nun kapalı gişe oynadığı ‘Bir Delinin Hatıra Defteri' oyunu, bin 500'üncü gösterisi dijital platformda yayınlayacak.

Dijital gala bileti alan tiyatroseverler, 18 Kasım’daki gösteriyi Fişekhane’deki seyirciyle aynı anda izleyebilecek. Beşikçioğlu, “Geçen ay Fahrenheit 451’in prömiyerini dijital platformda da yayınladık ve seyirciden büyük ilgi gördü. Olumlu dönüşler nedeniyle Tatbikat Sahnesi olarak dijital galaları devam ettirme kararı aldık” dedi. 

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr

ABD'de kritik seçim günü... Başkanlık koltuğunu kim kazanacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

İzmir'deki deprem faylarında sıcak su ve gaz çıkışı tespit edildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.