Erdal Beşikçioğlu'ndan tiyatroseverlere bir deli gala

Dijital gala bileti alan tiyatroseverler, 18 Kasım’daki gösteriyi Fişekhane’deki seyirciyle aynı anda izleyebilecek. Beşikçioğlu, “Geçen ay Fahrenheit 451’in prömiyerini dijital platformda da yayınladık ve seyirciden büyük ilgi gördü. Olumlu dönüşler nedeniyle Tatbikat Sahnesi olarak dijital galaları devam ettirme kararı aldık” dedi.