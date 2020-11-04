04 Kasım 2020 Çarşamba 22:10 | Son Güncelleme:
Erdal Beşikçioğlu'ndan tiyatroseverlere bir deli gala
Erdal Beşikçioğlu'nun kapalı gişe oynadığı ‘Bir Delinin Hatıra Defteri' oyunu, bin 500'üncü gösterisi dijital platformda yayınlayacak.
Dijital gala bileti alan tiyatroseverler, 18 Kasım’daki gösteriyi Fişekhane’deki seyirciyle aynı anda izleyebilecek. Beşikçioğlu, “Geçen ay Fahrenheit 451’in prömiyerini dijital platformda da yayınladık ve seyirciden büyük ilgi gördü. Olumlu dönüşler nedeniyle Tatbikat Sahnesi olarak dijital galaları devam ettirme kararı aldık” dedi.