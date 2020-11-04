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  • 'Masumlar Apartmanı' oyuncuları Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu duygulandırdı: Geçmiş olsun İzmir
04 Kasım 2020 Çarşamba 22:06 | Son Güncelleme:

'Masumlar Apartmanı' oyuncuları Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu duygulandırdı: Geçmiş olsun İzmir

'Masumlar Apartmanı' oyuncuları Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu duygulandırdı: Geçmiş olsun İzmir

‘Masumlar Apartmanı' dizisinin yeni bölümü öncesi Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun İzmir'de yaşanan depremle ilgili söyledikleri herkesi duygulandırdı.

TRT 1’de ekrana gelen ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinin yeni bölümü yayınlanmadan önce başrol oyuncuları Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu’nun İzmir’de meydana gelen depremle ilgili söyledikleri herkesi duygulandırdı. Oyuncular, “Masumlar Apartmanı olarak hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma ekiplerimize ve destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Kalplerimiz ve dualarımız seninle. Geçmiş olsun İzmir” dedi.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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