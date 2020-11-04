'Masumlar Apartmanı' oyuncuları Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu duygulandırdı: Geçmiş olsun İzmir

TRT 1’de ekrana gelen ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinin yeni bölümü yayınlanmadan önce başrol oyuncuları Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu’nun İzmir’de meydana gelen depremle ilgili söyledikleri herkesi duygulandırdı. Oyuncular, “Masumlar Apartmanı olarak hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma ekiplerimize ve destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Kalplerimiz ve dualarımız seninle. Geçmiş olsun İzmir” dedi.