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  • Çağla Şıkel yeni yarışma programı 'Hepsi Benim' ile ekranlara damga vuracak
04 Kasım 2020 Çarşamba 20:09 | Son Güncelleme:

Çağla Şıkel yeni yarışma programı 'Hepsi Benim' ile ekranlara damga vuracak

Çağla Şıkel yeni yarışma programı 'Hepsi Benim' ile ekranlara damga vuracak

Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit edilen ve sıkıntılı günleri geride bıraktığı gözlenen ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, yeni bir yarışma programına başlıyor.

Fox ekranlarında sabah kuşağında 'Çağla İle Yeni Bir Gün' programını sunan Çağla Şıkel yepyeni bir yarışma programına imza atmaya hazırlanıyor.

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Ünlü sunucu Şıkel, yakın bir zamanda kimliği belirsiz bir kişi tarafından "Seni ve çocuklarını bu gece öldüreceğim" içerikli yazılı bir mail ile tehdit edilmişti. Almış olduğu tehdit mesajları sonrası hukuki işlem başlatan güzel sunucu, zor günleri geride bırakarak eğlenceli bir programa başlıyor.

Çağla Şıkel sunuculuğunu üstlendiği yeni yarışma programı 'Hepsi Benim'de kendi kullandığı ürün ve aksesuarların fiyatlarını yarışmacılardan tahmin etmelerini isteyecek. Çiftlerin yarışacağı yeni yarışma programında her bölüm beş ayrı etaptan oluşacak. Etaplar sonucu en iyi tahminde bulunarak rakipleri arasından sıyrılan yarışmacı çift büyük ödülün sahibi olacak. 

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