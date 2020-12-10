10 Aralık 2020 Perşembe 22:28 | Son Güncelleme:
Görenler kardeş sanıyor! Serkan Çayoğlu ve Tolga Mendi'nin müthiş benzerliği
Tolga Mendi ve Serkan Çayoğlu birbirine olan benzerliğiyle hayrete düşürdü! Görenlerin kardeş sandığı Serkan Çayoğlu ve Tolga Mendi oyunculuk yapıyor. Zaman zaman oynadıkları dizilerde birbirleriyle karıştırılan ikili “İnsanlar çift yaratılmıştır” sözünün adeta örneği oluyor. Mendi, Star Tv'de yayınlanan Sol Yanım dizisinde rol alırken Çayoğlu yeni projesinin hazırlıklarına başladı.
Birbirine benzeyen ünlüler bazen izleyiciler tarafından karıştırılabiliyor. Tolga Mendi ve Serkan Çayoğlu birbirlerine ikiz kadar benzerliğiyle dikkat çekiyor. Tolga Mendi şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Sol Yanım dizisinde Selim karakterini canlandırırken Serkan Çayoğlu TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Kıbrıs Ada Kışı dizisine hazırlanıyor.
İkili televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerde rol aldıkları için sık sık birbiriyle karıştırılıyor. Zaman zaman sosyal medyada benzerlikleri konuşulan Çayoğlu ve Mendi'nin aynı projede yer aldıkları taktirde nasıl bir ikili olacakları merak ediliyor.