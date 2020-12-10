Görenler kardeş sanıyor! Serkan Çayoğlu ve Tolga Mendi'nin müthiş benzerliği

Birbirine benzeyen ünlüler bazen izleyiciler tarafından karıştırılabiliyor. Tolga Mendi ve Serkan Çayoğlu birbirlerine ikiz kadar benzerliğiyle dikkat çekiyor. Tolga Mendi şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Sol Yanım dizisinde Selim karakterini canlandırırken Serkan Çayoğlu TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Kıbrıs Ada Kışı dizisine hazırlanıyor.



İkili televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerde rol aldıkları için sık sık birbiriyle karıştırılıyor. Zaman zaman sosyal medyada benzerlikleri konuşulan Çayoğlu ve Mendi'nin aynı projede yer aldıkları taktirde nasıl bir ikili olacakları merak ediliyor.