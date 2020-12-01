Gençliğim Eyvah'ın yıldızı Kemal Uçar Payitaht Abdülhamid kadrosunda!

Gençliğim Eyvah’ın vedasının ardından oyuncularının adeta kapışıldığı bir ortam yaşandı. Burak Tozkoparan, fazla dinlenme fırsatı bulamadan Menajerim Ara dizisi kadrosuna dahil oldu. Çok da başarılı bir performans sergileyen Tozkoparan, hikayeye renk kattı ve dizinin başarısında da pay sahibi oldu.

Gençliğim Eyvah’ın başrol oyuncusu Cengiz Bozkurt da katıldığı Kuzey Yıldızı dizisine büyük hareket kattı. Dizinin totalde reytinglerinin 9’a çıkması da Bozkurt’un katılmasından sonra gerçekleşti.

Gençliğim Eyvah dizisinin bir başka genç ismi Kemal Uçar’dan da yeni dizi haberi geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre oyuncu, TRT1 ekranında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde izleyicisi ile buluşacak. TRT1 dizisi, 5.sezonuyla yoluna devam ediyor.