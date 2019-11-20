Gelinim Mutfakta 20 Kasım Çarşamba birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan tablosu..

Gelinim Mutfakta 20 Kasım Çarşamba birincisi kim oldu? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00’da Kanal D’de ekranlara geliyor. Gelinler bugün Hint yemekleri yapacak, kaynanalar da puan verecek. Gelinler aynı zamanda hint kostümleri ile de göz kamaştırıyor. Gelinim Mutfakta 20 Kasım Çarşamba birincisi kim oldu? diye merak edenleri çin yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 20 KASIM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 20 Kasım birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 19 KASIM PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 4 puanla Gamze oldu. günün en düşük puanını alan ikinci gelini 12 puanla Duygu oldu.

Günü en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 17 puanla Melike oldu. Elif 14 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 18 KASIM PUAN DURUMU

Haftanın ilk gününde en düşük puanı alarak gün sonuncusu olan yarışmacı 9 puanla Gamze oldu.

Gamze'nin ardından en düşük puanını alan ikinci ismi 10 puanla Melike oldu.

Günün ek yüksek puanını elde ederek çeyrek altını kazanan yarışmacı ise 16 puanla Duygu olarak açıklandı. Elif ise 12 puan elde etti.

GELİNİM MUTFAKTA'DA HİNT YEMEKLERİ GÜNÜ

Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farkı bir yemek tarifi yapılıyor. Yarışmada bugün Hint Günü düzenleniyor. Yarışmacılar Hint kostümleri giyiyor.