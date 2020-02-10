Gel Konuşalım'da flaş ayrılık! Seray Sever Doya Doya Moda yarışmasına transfer oldu

Programın yorumcularından Seray Sever, Gel Konuşalım'a veda etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Sever, jürisinde yer alacağı yeni programı da açıkladı. Sever, yine TV8'de yayınlanan "Doya Doya Moda" programına jüri üyesi olarak katıldı.

Ünlü sunucu sosyal medya hesabından 'Gel Konuşalım' programına şu sözlerle veda etti:

"Tv8 ekibimle ve partnerlerimle çok keyifli bir programı paylaştık. Hepinizin eline, gönlüne, emeğine sağlık. Sizi çok seviyorum. Bundan böyle yine Tv8 ekranlarında Doya Doya Moda da birlikteyiz. Aşkla..."