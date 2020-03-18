Gamze Özçelik'ten Uğur Pektaş'ı şoke eden hamle! Oğlunu görmesini yasakladı

Gamze Özçelik yakın çevresini şaşırtan bir karar almış. Özçelik, eski eşi Uğur Pektaş’ın oğlu Murathan’la görüşmesini yasaklamak için mahkemeye başvurmuş. Hürriyet'in haberine göre; Mahkeme de Pektaş’ın velayeti annesinde olan Murathan’ı hafta sonu görmesini yasaklayan karar almış...

4 YIL EVLİ KALDILAR

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2010 yılında oğulları Murathan’ı kucaklarına almıştı. Ancak Özçelik ve Pektaş’ın bu mutluluğu sadece 4 yıl sürdü.

2012 yılında boşanan çift, 5 yıl sonra ilişkilerine bir şans daha tanımış ancak bu deneme de bir kez daha ayrılıkla sonuçlanmıştı. Bu süreçte Murathan’ın velayeti, anne Gamze Özçelik’teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş’ı hafta sonlarında ziyaret ediyordu.

NEDENİ BİLİNMİYOR

“Survivor Ünlüler Gönüllüler 2020” yarışmasına katılan Uğur Pektaş, yaşadığı sakatlığı yüzünden yarışmadan ayrılıp İstanbul’a dönmüştü. Uğur Pektaş, İstanbul dönüşü kötü bir sürprizle daha karşılaştı. Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan karar aldırdı. Özçelik’in bu kararı aldırmasındaki neden ise henüz bilinmiyor.