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  3. Gamze Özçelik'in 'Sınırsız İyilik'leri ödülsüz kalmadı! 'Ne kadar şükretsem az'
15 Haziran 2020 Pazartesi 14:20 | Son Güncelleme:

Gamze Özçelik'in 'Sınırsız İyilik'leri ödülsüz kalmadı! 'Ne kadar şükretsem az'

Gamze Özçelik'in 'Sınırsız İyilik'leri ödülsüz kalmadı! 'Ne kadar şükretsem az'

Gamze Özçelik'e 'Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde mülteciler için yaptığı yardım çalışmaları nedeniyle 'Sınırsız İyilik Ödülü' verildi. Özçelik "En büyük ödülü Allah bu yola girmeyi nasip ederek verdi. Ne kadar şükretsem az." sözleriyle dikkat çekti.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen tematik film festivali ‘Uluslararası Göç Filmleri Festivali‘artırılmış gerçeklikle’ düzenlenen yeni nesil açılış töreniyle başladı. 30 ülkeden 45 filmin gösterileceği Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin açılış töreninde yıllardır mülteciler için yardım çalışmaları yürüten Gamze Özçelik’e ‘Sınırsız İyilik Ödülü’ verildi.

'NE KADAR ŞÜKRETSEM AZ'

Gamze Özçelik, ‘’En büyük ödülü Allah bu yola girmeyi nasip ederek verdi. Ne kadar şükretsem az. Bizim için en büyük mutluluk yeryüzünde bir canın gülümsemesine vesile olabilmek. Sizin bu ödülünüzü her gördüğümde inşallah o arşınladığımız yolları, o başını okşadığımız yetimleri, belki susuz bir canın su bulmasına vesile olmamızı hatırlayacağım’’ dedi.

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