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  3. Game of Thrones'un 3 oyuncusu Emmy Ödülleri'ne bireysel olarak başvurdu

Game of Thrones'un 3 oyuncusu Emmy Ödülleri'ne bireysel olarak başvurdu

Game of Thrones'un 3 oyuncusu Emmy Ödülleri'ne bireysel olarak başvurdu

71. Emmy Ödülleri için adaylık kazanan Game of Thrones dizisinin üç oyuncusu Gwendoline Christie, Alfie Allen ve Carice van Houten’in Emmy'ye HBO tarafından aday gösterilmeyip kendilerinin başvurduğu ortaya çıktı. Dizinin hayranları, sosyal medyada HBO'ya tepki gösterdi.

Dizide Tarthlı Brienne karakterini canlandıran Christie, Theon Greyjoy’u canlandıran Allen ve Melisandre’yi oynayan Houten’in Emmy’ye kendilerinin kayıt yaptırarak adaylık kazandığı öğrenildi.

HBO’nun üç oyuncuyu da aday göstermediği, her bir oyuncunun 225 dolar ödeme yaparak adaylık başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Christie, drama dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu; Allen, aynı dalda En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve Van Houten de En İyi Konuk Oyuncu adayları arasındaki yerlerini aldı.

Konu, sosyal medyanın gündemine oturarak HBO eleştiri yağmuruna tutuldu. Gazeteci Julie DiCaro’nun “HBO Gwendoline Christie’nin Emmy adaylığı için başvurmamış, dolayısıyla kendisi başvurmuş ve adaylığı kazanmış” tweet’i ile “Kendi kendinin en büyük destekçisi ol” ve benzeri tweet’ler sosyal medyada çokça paylaşıldı.

(Sputnik News)

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