Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi Doğu Demirkol ayrılık iddialarını tiye aldı: Benim haberim yok

Dizide başrol oynayan Doğu Demirkol, gala yemeğinde Farah Zeynep Abdullah’la ayrıldıkları iddiası sorulunca “Ya işte bakalım. Biz de sağdan soldan duyuyoruz. Benim haberim yok valla” dedi.

Bu açıklamadan 10 dakika sonra salona Farah Zeynep Abdullah girdi. İlk kez basının önünde yan yana gelen ikili, objektiflere mutluluk pozları verdi.