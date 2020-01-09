Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8891
  • 6,5465
  • 302.423
  • 115694
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi Doğu Demirkol ayrılık iddialarını tiye aldı: Benim haberim yok

Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi Doğu Demirkol ayrılık iddialarını tiye aldı: Benim haberim yok

Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi Doğu Demirkol ayrılık iddialarını tiye aldı: Benim haberim yok

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol'un aşkının kısa sürdüğü iddia edilmiş, çiftin ayrıldığı tüm magazin sitelerinde yer almıştı. İddiaların ardından çift, “Tutunamayanlar” dizisinin gala yemeğine birlikte katıldı.

Dizide başrol oynayan Doğu Demirkol, gala yemeğinde Farah Zeynep Abdullah’la ayrıldıkları iddiası sorulunca “Ya işte bakalım. Biz de sağdan soldan duyuyoruz. Benim haberim yok valla” dedi.

Bu açıklamadan 10 dakika sonra salona Farah Zeynep Abdullah girdi. İlk kez basının önünde yan yana gelen ikili, objektiflere mutluluk pozları verdi.


Kubilay Aka'dan ilan-ı aşk gibi açıklama!
'Ayrıldığımızdan haberim yok'
'Uzatmanın bir anlamı yok'
Serenay'dan taklit iddialarına yanıt!
Özcan efkar dağıttı
<p>Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn´un, ´kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırıml

Nissan´ın Eski CEO´su Böyle Kaçırıldı! Japonya-Türkiye-Lübnan Hattındaki Firardan Yeni Görüntüler

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İncirlik Hava Üssü'nde son durum

Kilosu 600 liradan satılıyor! kanser hastalıkları için alıyorlar