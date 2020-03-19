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  3. Fahriye Evcen'in paylaşımına acımasız yorumlar!

Fahriye Evcen'in paylaşımına acımasız yorumlar!

Fahriye Evcen'in paylaşımına acımasız yorumlar!

Oyuncu Fahriye Evcen, dün sosyal medya hesabından yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak Evcen'e gelen yorumlar, görenlere 'pes' dedirtti.

Nisan 2019'da Burak Özçivit ile ilk oğullarını kucağına alan Fahriye Evcen, doğum kilolarıyla oldukça eleştirilmişti. Fazla kilolarından kurtulan Evcen, dün sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı.

GELEN YORUMLAR ŞOKE ETTİ

Fahriye Evcen, kanser hastalığı ile mücadele eden babası Ramazan Evcen'i 12 Şubat 2020'de kaybetmişti. Babasını kaybettikten sonra ikinci kez fotoğraflarını paylaşan Evcen'in, paylaştığı fotoğraflarda gülmesi tartışma yarattı.

Evcen'in bu karelerini gören bazı kullanıcılar, "Babanızın vefatından sonra hızlı toparlandınız" şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları...


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