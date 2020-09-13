13 Eylül 2020 Pazar 17:20 | Son Güncelleme:
Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medyada gündem oldu
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen'le Boğaz turuna çıktı. Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı. Evcen'in çantası sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çift sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen ile birlikte Boğaz turuna çıktı. Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in çantası sosyal medyada gündem konusu oldu. Fahriye Evcen'in elindeki çantanın 10 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.
Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda Evcen'in 10 bin TL'lik çantası dikkat çekti.