Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medyada gündem oldu

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen ile birlikte Boğaz turuna çıktı. Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in çantası sosyal medyada gündem konusu oldu. Fahriye Evcen'in elindeki çantanın 10 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda Evcen'in 10 bin TL'lik çantası dikkat çekti.