Fahriye Evcen'den karantinada ev pozları
Geçen yıl ilk oğlu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen, karantina günlerini eşi Burak Özçivit ve oğluyla birlikte geçiriyor.
Karantina sürecinde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Fahriye Evcen, çekildiği pozlarını peş peşe Instagram hesabından paylaştı. Son günlerin popüler rengi olan lila tonlarında bir hırka giyen Evcen, gülücükler saçarak poz verdi. Instgaram'da 10 milyon takipçisi bulunan oyuncunun kalp koyarak yaptığı paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.
İŞTE O POZLAR...