Fahriye Evcen'den karantinada ev pozları

Karantina sürecinde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Fahriye Evcen, çekildiği pozlarını peş peşe Instagram hesabından paylaştı. Son günlerin popüler rengi olan lila tonlarında bir hırka giyen Evcen, gülücükler saçarak poz verdi. Instgaram'da 10 milyon takipçisi bulunan oyuncunun kalp koyarak yaptığı paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

İŞTE O POZLAR...

