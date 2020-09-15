  • $7,4951
  • 8,8872
  • 470.807
  • 1111.24
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Fahriye Evcen'den iddialara yanıt! 'Karan reklam yıldızı olmayacak'
15 Eylül 2020 Salı 23:16 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen'den iddialara yanıt! 'Karan reklam yıldızı olmayacak'

Fahriye Evcen'den iddialara yanıt! 'Karan reklam yıldızı olmayacak'

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, Etiler'deydi. Fahriye Evcen hem ücret iddialarını hem de oğlu Karan'la reklamda oynayacak haberlerini yalanladı.

Ekrana dönmek için bölüm başı 130 bin TL istediği konuşulan Fahriye Evcen hem ücret iddialarını hem de oğluyla reklamda oynayacak haberlerini yalanladı. Yeni sezon için görüşmelerin devam ettiğini söyleyen oyuncu, “Henüz netleşen bir şey yok. Para konusunda doğruluğu yok o haberlerin. Karan’ı reklamlarda oynatma gibi bir düşüncemiz yok” dedi.

<p>Editör: Can YILDIZ<br></p><p>can.yildiz@turkmedya.com.tr</p>

BTS Grubu'nun perde arkası

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

Bursa'da heyelan faciası: Gece bekçisi yaşlı adam hayatını kaybetti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.