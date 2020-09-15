Fahriye Evcen'den iddialara yanıt! 'Karan reklam yıldızı olmayacak'

Ekrana dönmek için bölüm başı 130 bin TL istediği konuşulan Fahriye Evcen hem ücret iddialarını hem de oğluyla reklamda oynayacak haberlerini yalanladı. Yeni sezon için görüşmelerin devam ettiğini söyleyen oyuncu, “Henüz netleşen bir şey yok. Para konusunda doğruluğu yok o haberlerin. Karan’ı reklamlarda oynatma gibi bir düşüncemiz yok” dedi.