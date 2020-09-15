15 Eylül 2020 Salı 23:16 | Son Güncelleme:
Fahriye Evcen'den iddialara yanıt! 'Karan reklam yıldızı olmayacak'
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, Etiler'deydi. Fahriye Evcen hem ücret iddialarını hem de oğlu Karan'la reklamda oynayacak haberlerini yalanladı.
Ekrana dönmek için bölüm başı 130 bin TL istediği konuşulan Fahriye Evcen hem ücret iddialarını hem de oğluyla reklamda oynayacak haberlerini yalanladı. Yeni sezon için görüşmelerin devam ettiğini söyleyen oyuncu, “Henüz netleşen bir şey yok. Para konusunda doğruluğu yok o haberlerin. Karan’ı reklamlarda oynatma gibi bir düşüncemiz yok” dedi.