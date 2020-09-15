15 Eylül 2020 Salı 22:45 | Son Güncelleme:
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece eski sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilgili sorulara sessiz kaldı!
Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilişkilerini sonlandıran Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekandaydı.
Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ayrılık yaşayan Eda Ece, üç kız arkadaşıyla buluştu. Güzel oyuncunun keyfi yerindeydi. Çıkışta arabasının içinde objektiflere yansıyan Eda Ece, muhabirlerin Buğrahan Tuncer ile ilgili sorulara sessiz kaldı.